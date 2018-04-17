Beü'de '15 Temmuz Yeniden Diriliş' Konferansı

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, bu toprakları geleceğe tertemiz bir miras olarak bırakmak gibi bir görevlerinin olduğunu belirterek, "Bu ülkede FETÖ'cüler gibi projelendirmiş olanlar, birileri tarafından başka başkentlerde Türkiye'yi yönetmek için güdümlenenler, 15 Temmuz gecesi bu milletin tarihine ve imanına toslayarak darmadağın oldular" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen '15 Temmuz Yeniden Diriliş' konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin milletçe büyük bir felaketi defettiğini söyledi. Rektör Yardım, "Bu milletin kahraman evlatları, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına ve darbeci zihniyete fırsat vermedi. Tanklar, tüfekler, F-16'lar, helikopterler ile millete ve ülkemizin istiklal ve istikbaline saldıranlar, milletin cesurca karşı durması ile yenilgiye uğradılar. Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh, inanç, milleti, ülkesini ve vatanını koruma ve müdafaa etme düşüncesi neyse, 15 Temmuz'daki direniş ruhu da oydu" dedi.

"Milletlerin yaptıkları eylemler, milletlerin geleceğini şekillendirir"

Milletlerin hayatlarında çeşitli dönüm noktaları olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz ise, milletin tarifini Kur'an-ı Kerim'e göre yaptıklarını ve buradaki milletin de İslam ümmeti olduğunu söyledi. Buna göre milletimizin tarihinde işgallere karşı nice büyük direnişler ve zaferler olduğunu söyleyen Küçükyılmaz, Selahaddin Eyyubi'nin haçlılara karşı verdiği destansı direnişe ve gösterdiği kahramanlığa vurgu yaptı. Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim'in hayatlarından kesitler sunan Küçükyılmaz; tarihin kahramanları kaydettiğini, insanlığın hafızasında bu kahramanların canlı bir şekilde varlıklarını devam ettirdiğini belirterek, hainleri kimsenin hatırlamak istemediğini ve hayırla yad etmediğini kaydetti. Küçükyılmaz, "Bazen sizler tarihin içinde akıp gittiğinizden, içinde bulunduğunuz zamanın önemini idrak edemeyebilirsiniz. Ama sizden sonra gelenler, sizin bulunduğunuz döneme bir isim verirler, adlandırırlar. O adlandırma, gelecek nesillere sizin yaşadığınız dönemin bir kesiti olarak aktarılır. İnsan ne yapıyorsa içinde bulunduğu anda yapar. İstikbali kuracak olan bizim şu anda yaptığımız eylemlerdir. O yüzden kul fiillerinden sorumludur. Yaptığımız her şeyin bir bedeli vardır. Bireysel hayatta yaptıklarımız nasıl ki kendi kişisel geleceğimizi etkiliyorsa, milletlerin yaptıkları eylemler de milletlerin geleceğini şekillendirir" diye konuştu.

"Bu milletin tarihine ve imanına toslayarak darmadağın oldular"

Tarihin hızla akan bir nehir gibi olduğunu, insanların ise bu nehrin içinde yüzerek ayakta kalmaya çalışırken aynı anda etrafında olup bitenlere de dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Dr. Küçükyılmaz, bu toprakları geleceğe tertemiz bir miras olarak bırakmak gibi bir görevlerinin olduğunu söyledi. Küçükyılmaz, "Bu ülkede FETÖ'cüler gibi projelendirmiş olanlar, birileri tarafından başka başkentlerde Türkiye'yi yönetmek için güdümlenenler, 15 Temmuz gecesi bu milletin tarihine ve imanına toslayarak darmadağın oldular. Birilerinin hazırladığı projelerin bu ülkede maya tutacağını zannettiler. O kadar sağlam ve matematiksel projeler yaptılar. Türkiye'de orduyu teslim aldıklarını zannediyorlardı. O Pensilvanya'daki şarlatan, rüyalar gördüğünü söylüyordu. Rüyada güya Peygamber Efendimiz bu ülkeyi onlara vermişti. Buna o kadar körü körüne iman ettiler ki, bunu dünyevi şartlarda matematiksel gerekçelerle projelendirdiler ve 15 Temmuz gecesi milletin iradesi karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler" dedi.

Konferansa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz'a çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından soru cevap bölümüyle sona erdi. - BİTLİS