Beü Arkeoloji Bölümüne Öğrenci Alınacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü lisans programına 40 öğrenci alınacak.

Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulan ve 2015 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Atatürk Üniversitesi ile ortak bir Arkeoloji yüksek lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de Disiplinler arası Arkeometri Yüksek Lisans Programı açan Arkeoloji Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile birlikte lisans programı kapsamında da öğrenci almaya başlayacak. Lisans programın 40 öğrenciyle açılacağını ifade eden Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu, "Programlarımız sayesinde öğrencilerimiz tarihin başlangıcından Ortaçağ'a dek farklı dönemlerin arkeolojisi konusunda sadece bölgemiz ve Türkiye ile ilgili değil, global ölçekte de bilgiler veren dersler alacak ve öğrencilerimiz arkeometri başta olmak üzere arkeolojinin gelişen farklı alt-disiplinleri konusunda eğitileceklerdir" dedi.

Şerifoğlu, "Türkiye'de sadece bölümümüzde bulunan Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı ve tüm ülkede Bitlis Eren Üniversitesi ile beraber sadece iki üniversitede bulunan Türk-İslam Arkeolojisi Anabilim Dallarını bünyesinde barındıran Arkeoloji Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı ve Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini şahsım, Tarih Öncesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Atiye Bahar Mergen ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Doç.Dr.Yunus Levent Ekinci yürütmekte olup, programımıza Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı başta olmak üzere Tarih Bölümü'nden ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Öğretim Üyeleri derslerle katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Bitlis Kalesi kazılarına bilimsel katkı sağladıklarını belirten Doç. Dr. Şerifoğlu, "Güroymak-Tatvan Yüzey Araştırması Projesi'ni yürüten bölüm öğretim elemanlarımız ayrıca Edirne, Karaman, Mersin ve Yozgat'ta başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve Britanya Akademisi gibi uluslararası bilimsel kurumlarca desteklenen, uluslararası ortaklı çalışmalar yürüterek ülke arkeolojine farklı şekillerde katkıda bulunmaktadırlar" dedi.

Doç. Dr. Şerifoğlu konuşmasının devamında: "Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz lisans programını İngilizce derslerle zenginleştirmek, bu bağlamda bir hazırlık sınıfı açmak, bölümümüze daha fazla sayıda alanında uzman bilim insanı kazandırmak, uluslararası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri organize etmek ve Bitlis ili içerisinde Tatvan Antik Kenti, Tatvan Sıtkı Kalesi ve Adilcevaz Kef Kalesi gibi bölge arkeolojisi için önemli arkeolojik alanlarda hem jeofizik çalışmalar hem de kazı çalışmaları başlatmaktır" ifadelerini kullandı. - BİTLİS