BEÜ 64 günde 11 bin 252 korona virüs testi yaptı
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BEÜ 64 günde 11 bin 252 korona virüs testi yaptı

BEÜ 64 günde 11 bin 252 korona virüs testi yaptı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

21.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:00

BEÜ 64 günde 11 bin 252 korona virüs testi yaptı,

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban:

"Resmen bir savaş vardı, sağlık personelimiz bir ordu gibi hazırdı"

"İlk raundu biz kazandık, bunu gururla söyleyebilirim"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede 17 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 252 PCR testi gerçekleştirdi. Hastane merkezi müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, "Sağlık personelimiz bir ordu gibi hazırdı. Resmen bir savaş vardı. İkinci raund ne olur bilmiyorum ama ilk raundu biz kazandık. Bunu gururla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Yeni Koronavirüs pandemisi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptı. Çufalı, salgın nedeniyle yaz dönemindeki eğitimlerin uzaktan eğitimle yapılacağını aktardı. Çufalı, "Yaz dönemindeki eğitimlerde yaz okulu, telafi dersleri dahil olmak üzere artık yüzyüze değil uzaktan eğitimle yapılacak. Umarız kısa sürede biz bu durumdan kurtuluruz ama bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Ama Türkiye dünya ülkeleri arasında gerçekten de başarılı bir performansla Covid'den herhalde daha kısa sürede daha az hasarla çıkacak bir ülke. Onu da ümit ediyoruz. O nedenle önümüzdeki sene diliyoruz ki biz öğrencilerimizle yüzyüze kavuşalım. Yaz okulu uzaktan eğitim olacak. Üniversitelerde yüzyüze eğitim bu dönem bitti. Eylül'e kadar bitti. Buna yaz okulu da dahil" şeklinde konuştu.

"İlk raundu biz kazandık"

Rektör Mustafa Çufalı'nın ardından 17 Mart-29 Mayıs arasındaki süreci gazetecilere aktaran BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Şenay Özdolap Çoban, "Sağlık personelimiz bir ordu gibi hazırdı. Resmen bir savaş vardı. ve bu savaşı bir ordu gibi hazırlandık. Sonuçta güzel bir sona da ulaştık. Hastalarımızı tedavi ve taburcu ettik. Gülen gözlerle gönderdik. Sanki çok kısa geçmiş, kolay geçmiş bir süreç gibi. Halbuki çok zordu. Hepimizin kaygısı, korkusu vardı. Kimimiz bu süreçte maalesef hasta olduk, üzüntülerimiz arttı. Kimimizin stresi, kaygısı çoktu. İlaçlara başladık. Kimimizin tansiyonu yükseldi. Kimimizin yakınları hasta oldu, maalesef vefat etti. Süreç o kadar zordu. Bir yandan da hastalarımız için cesaretle ve güvenle burada durmak zorundaydık. Ama ne dedik virüsle savaşıyoruz, sonunda kazanacağız. Kazandık ve ilk raunt bizim. İkinci raund ne olur bilmiyorum ama ilk raundu biz kazandık. Bunu gururla söyleyebilirim" diye konuştu.

Zonguldak ve Bartın'ın testleri yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından hastane laboratuvarının yetkilendirilmesi ile görev başladıklarını aktaran Çoban, 17 Mart-20 Mayıs arasındaki süreçte 11 bin 252 test yaptıklarını açıkladı. Çoban, "Yetişkin için 2 bin 262 başvurumuz var. 260'ının testi pozitif çıktı. Evde izlenen yani çok semptomu olmayan kişi sayısı bin 477. Yatma endükasyona olan yatarak tedavi edilen yetişkin sayısı 404, bunların 127'si yoğun bakımda takip edildi. Taburcu edilen hasta sayımız 360 Maalesef vefat sayımız 16. Bununla birlikte 196 çocuk hastamız oldu başvuru için. 27'sinin testi pozitif çıktı. 44'ü evde izlendi. 47'sini çeşitli günlerde yatırdık. Yoğun bakımda takip edilen 11 çocuğumuz oldu. 42'si ise sağlıkla taburcu oldu. Çok şükür ki hiçbir çocuğumuzu pozitif nedeniyle kaybetmedik. 29 Mart'ta hastanemizde tanı laboratuvarı hızlıca oluşturuldu. Varolan zaten faaliyette olan cihazlarımızı bu iş için hızlıca ayarlayıp 600 bin nüfuslu Zonguldak hem de Bartın ilinin testlerini yapmaya başladık. Bu süreçte 11 bin 252 tane test yapmışız. Bu testlerin 2 bin 580'i bu hastaneye ait. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen 7 bin 368, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü'nden bin 304 testimiz var" dedi.

BEÜ 64 günde 11 bin 252 korona virüs testi yaptı

Kaynak: İHA

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