BETUYAB'tan, Serik Emniyeti'ne araç desteği

Belek Turizmci Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) A.Ş tarafından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen araçlar için devir teslim töreni yapıldı.

BETUYAP tarafından, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turizm Merkezi Belek bölgesinde güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 otomobil ve 2 motosiklet hibe edildi. Teslim törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, BETUYAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Antalya'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Ulucan, turizm sektörünün olumsuzluklardan çabuk etkilendiğini kaydetti. Ulucan, "Bu nedenle günümüz şartlarında güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan araç gereçler ve teknolojik cihazlar büyük önem arz etmektedir. Yapılan hizmetler daha görünür hale getirilerek insanlarda güvenlik algısının en üst seviyeye taşınması ortak hedef olması gerekmektedir. Kadriye Polis Merkez Amirliği binasında yürütülen güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için bölgede bulunan 45 otelin kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim sistemine dahil edilmesinde BETUYAB A.Ş.'nin çok büyük desteği olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Yeni polis araçları Belek'e çok yakıştı"

Vali Karaloğlu ise, Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin yurt dışı tanıtımlarında güvenlik algısının 1'inci sırada yer aldığını ifade eden Karaloğlu şöyle konuştu: "Daha önce özel güvenlik bölgesi olarak ilan ettiğimiz bu bölgede polis arkadaşlarımızın hibe edilen yeni araçlarla görünürlükleri ve hizmet kaliteleri artacaktır. Zaten güvenli bir şehir ve bölgedeyiz bunun için gayret sarf eden arkadaşlarımı kutluyorum. BETUYAB'ın bölgenin algısının düzgün olması için gayretleri var kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Antalya'ya ilk geldiğimde turizmde olumsuz bir hava vardı bugün turist sayısında 16 milyonları görmüş durumdayız emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni polis araçları Belek'e çok yakıştı"

Konuşmaların ardından yeni araçların anahtarları görevli polis ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA