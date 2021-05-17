Betül Yoğurtçu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Betül Yoğurtçu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu

Betül Yoğurtçu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Betül Yoğurtçu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Betül Yoğurtçu damga vurdu. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu başarısıyla izleyenlerin ilgisini çekti.

Serebral palsi (küçük yaşta beyin felci) geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil, hikayesiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

Soruları iyi analiz eden yarışmacı, 125 bin lira kazandı. 1 milyonluk soruya iki adım kala yarışmadan çekilme kararı alan Yoğurtçu sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Ünlü sunucu İmirzalıoğlu, yarışmadan çekilen Betül'e 250 bin TL değerindeki soruyu sordu.

Yarışmaya veda etmesine rağmen soruyu cevaplayan Betül 'D' şıkkında karar kıldı ve doğru cevabı bildi. 250 bin TL değerindeki soruyu bilen Betül 'Böyle olacağını tahmin ettim. Kısmet bu kadarmış' dedi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Burak Sergen Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Betül Yoğurtçu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 17:29:29. #1.13#

title