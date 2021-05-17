Betül Yoğurtçu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Betül Yoğurtçu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Betül Yoğurtçu damga vurdu. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu başarısıyla izleyenlerin ilgisini çekti.

Serebral palsi (küçük yaşta beyin felci) geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil, hikayesiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

Soruları iyi analiz eden yarışmacı, 125 bin lira kazandı. 1 milyonluk soruya iki adım kala yarışmadan çekilme kararı alan Yoğurtçu sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Ünlü sunucu İmirzalıoğlu, yarışmadan çekilen Betül'e 250 bin TL değerindeki soruyu sordu.

Yarışmaya veda etmesine rağmen soruyu cevaplayan Betül 'D' şıkkında karar kıldı ve doğru cevabı bildi. 250 bin TL değerindeki soruyu bilen Betül 'Böyle olacağını tahmin ettim. Kısmet bu kadarmış' dedi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Hürriyet