Betül Dündar kimdir? Doç. Dr. Betül Dündar kaç yaşında, nereli? Betül Dündar biyografisi!

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Dündar'ın hayatı merak edildi. Betül Dündar kimdir? Doç. Dr. Betül Dündar kaç yaşında, nereli? Betül Dündar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BETÜL DÜNDAR KİMDİR?

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2020: Doçentlik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

2018-2020: Yrd. Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

2007-2012: Tıpta Uzmanlık, T.C.S.B Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

1999-2005: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), Yüksek Lisans.

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2012-2013: Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi.

2013-2015: Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Doğumevi.

2015-2018: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

2018-2020: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yrd. Doç. Dr.

2020: Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi

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