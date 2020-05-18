Betül Boy Zafer, başarısı ile genç mimarların rol modeli oldu
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Betül Boy Zafer, başarısı ile genç mimarların rol modeli oldu

Başaralı projeleri ve aldığı ödüller öne çıkan ünlü mimar Betül Boy Zafer, genç meslektaşlarının rol modeli oldu.

Betül Boy Zafer, başarısı ile genç mimarların rol modeli oldu
18.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:25

Başaralı projeleri ve aldığı ödüller öne çıkan ünlü mimar Betül Boy Zafer, genç meslektaşlarının rol modeli oldu.

"Sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsın" sözünün kendi hayatının bir gerçeği olduğunu söyleyen Betül Boy Zafer, mesleğine aşkla bağlı olduğunu söyledi. Mesleğine olan tutkunun Mühendislik ve Mimarlık Bölümünü dereceyle bitirmesi ve iş hayatında hazırladığı pek çok projede başarı kazanarak ödüller almasını sağladığını dile getiren Zafer, "Çalışmak ile başarının doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Hayatımın her döneminde sistemli çalışmayı hayat tarzı haline getirdim. Sonuçta meslek aşkım ve çalışma prensiplerim beni hızla zirveye taşıdı" dedi.

Genç mimarlara işlerini sevmelerini tavsiye eden Betül Boy Zafer, "İşini severek yapan bir bireyin başarısız olmasına ihtimali yoktur. Kişisel gelişime önem vermek gerekiyor. Aynı zamanda hobiler edinmek, sanata ilgi duymak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda çocuk sahibi olan Betül Boy Zafer, annelik ile iş hayatı arasında bir köprü kurarak sorumluluklarının altından kalkmayı başardığını ve kendi mimarlık şirketinde yoluna devam ettiğini söyledi.

10 yıl önce kurduğu Betül Boy Mimarlık İnşaat ve Dekorasyon şirketi ile sayısız projelere imza atan Betül Boy Zafer, emin adımlarla devam ettiği mesleki kariyerinde hedefinin her zaman yüksek olduğunu sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Manşet

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