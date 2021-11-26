Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Betül Begümhan Aydoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Betül Begümhan Aydoğan kimdir? Betül Begümhan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Betül Begümhan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

BETÜL BEGÜMHAN AYDOĞAN KİMDİR?

Betül Begümhan Aydoğan Tspikerlik yapıyor. Ana haber bültenini sunan başarılı spiker öğle 13:00 ile 16:00 vakitlerinde haber sunuculuğu yapmaktadır. Programının ismi Gün Ortası'dır.

Daha önceden muhabirlik de yapmıştır. Sosyal medya hesaplarından birçok takipçisi vardır ve aktif olarak kullanmaktadır. Instagram hesabını da aktif olarak kullanan sunucu hayvanları ve doğayı sevdiğini gösteren paylaşımları ile birçok insanın beğenisini kazanıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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