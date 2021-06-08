Betona çarpan otomobil alev alev yandı
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Betona çarpan otomobil alev alev yandı

Betona çarpan otomobil alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki betona çarpan otomobil alev aldı.

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki betona çarpan otomobil alev aldı. Araç, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N.P. idaresindeki 80 YS 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonrası otomobilinin alt kısmından alev aldığını fark eden sürücü araçtan çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin, aracın yanından geçmesi kameralara yansıdı. 

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

 


Betona çarpan otomobil alev alev yandı
Betona çarpan otomobil alev alev yandı
Betona çarpan otomobil alev alev yandı
Betona çarpan otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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