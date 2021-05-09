Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi
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Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi Virajı alamayan beton yüklü mikser yan yattı, mikser şoförü hafif yaralandı Sultangazi-Arnavutköy yolunda beton yüklü mikser virajı alamayıp yan yattı.

Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi

Virajı alamayan beton yüklü mikser yan yattı, mikser şoförü hafif yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi-Arnavutköy yolunda beton yüklü mikser virajı alamayıp yan yattı. O esnada mikserin önünde veya arkasında bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken mikser şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Sultangazi - Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Yelboğa idaresindeki beton mikserini virajı almayarak yola devrildi. Devrilen mikser içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılan hafif yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Mikserdeki betonlar çayırlık alana dökülürken, kaza esnasında otoyolda başka aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi
Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi
Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi
Beton yüklü mikser virajı alamayıp yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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