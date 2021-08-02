Beton yüklü mikser otomobile çarpıp otoyola devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beton yüklü mikser otomobile çarpıp otoyola devrildi: 1 yaralı

Beton yüklü mikser otomobile çarpıp otoyola devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, önündeki otomobile çarptıktan sonra otoyola devrildi.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, önündeki otomobile çarptıktan sonra otoyola devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Kayabaşı - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DZV 366 plakalı beton mikseri sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince duramayarak otoyolda ilerleyen 34 RH 1953 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, beton mikseri yola devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, iş makinesinde bulunan betonlar ise etrafa saçıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Yıldız Tilbe Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beton yüklü mikser otomobile çarpıp otoyola devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:44:35. #1.14#

title