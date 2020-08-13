Beton yüklü kamyon yan yattı
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Beton yüklü kamyon yan yattı

Beton yüklü kamyon yan yattı Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton yüklü kamyon yan yattı.

13.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:43

Beton yüklü kamyon yan yattı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton yüklü kamyon yan yattı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Panayır Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 YC 058 plakalı beton yüklü kamyonun sürücüsü viraja gireceği sırada bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücüyü ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Beton yüklü kamyon yan yattı

Kaynak: İHA

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