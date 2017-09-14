"Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri" Bodrum'da gerçekleştirildi

Kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla düzenlenen Seminere Bodrum, Muğla ve çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, yapı denetim kuruluşlarının temsilcileri ve hazır beton tesislerinin yetkilileri katıldı.

Kuruluş tarihi olan 1988 yılından bu yana Türkiye'de kaliteli betonun üretilip kullanılması için önemli çabalar gösteren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), bu amaçla yapmış olduğu çok sayıda etkinliğin yanı sıra "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları" konulu seminerler düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde periyodik olarak gerçekleştirilen bu seminerler ile müteahhitler, mimarlar, mühendisler başta olmak üzere beton kullanıcılarına; betonla ilgili kamu idarelerinin yetkililerine; yapı denetim kuruluşu temsilcilerine ve beton üreticilerine betonun doğru uygulamalarının anlatılması hedefleniyor.

2017 yılında İstanbul, Gaziantep ve Samsun'da düzenlenen seminerler dizisinin dördüncüsü 14 Eylül 2017 tarihinde Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Seminer'e inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar ve beton üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Seminer kapsamında, THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan; "Türkiye'de ve Dünyada Hazır Beton Sektöründeki Son Gelişmeler", İTÜ İnşaat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir "Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler"; THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar ise "Betonda Kalite Denetimleri" başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

Seminer'de Türkiye'de ve dünyada hazır beton sektöründeki son gelişmeleri aktaran THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan: "Hazır beton sektörü 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar TL'nin üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçasıdır. Türkiye, beton üretiminde 2009'dan bu yana Avrupa'nın lideriyken, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın üçüncü en büyük hazır beton üreticisidir. Hazır beton sektörü, bu performansı ve 38 bini aşan istihdam hacmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye, sadece miktar açısından değil kullanılan betonların dayanım sınıflarında da öndedir. Kullanılan betonların dayanım sınıflarına bakıldığında; C25/30-C30/37 dayanım sınıflarında %74 ile Türkiye, %62,3 olan AB ortalamasının üstündedir. C35/45 ve üstü dayanım sınıflarında ise Türkiye %18 ile %11,6 olan AB ortalamasının üstündedir." dedi. 2016 yılında THBB Başkanı Yavuz Işık ile ERMCO Başkanlığının Türkiye'ye taşındığı ifade eden Aslı Özbora Tarhan: "Bu başarı ulusal olarak ülkemizin saygınlığına saygınlık katmanın dışında sektörümüz için çok önemli gelişmelere de zemin hazırlamıştır. Bu gelişmelerden, ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak "The Concrete Sustainability Council - Beton Sürdürebilirlik Konseyinin" kurduğu "Beton Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi'nin "Bölgesel Sistem Operatörü" olmaya hak kazandık. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sistemi de bu sistem içerisinde görev alacak "Belgelendirme Kuruluşu" olmuştur. Bölgesel Sistem Operatörlüğü ve Belgelendirmesi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin sistem dokümanlarının adaptasyonu, denetçilerin eğitimi ve deneme (demo) denetimlerinin tamamlanmasının ardından ülkemizde aktif hale gelecek." dedi.

Ülkemizde ve son aylarda Bodrum'da yaşanan depremlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aslı Özbora Tarhan, "T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 yılında eylül ayına kadar Türkiye ve çevresinde 29.293 deprem gerçekleşmiştir. Türkiye; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere afetlerle sık sık karşılaşmış, tüm bu afetlerle baş edebilme konusunda Cumhuriyet döneminden bu yana önemli gelişmeler ve deneyimler sağlamış bir ülkedir. Ülkemizin jeolojik yapısı nedeni ile maalesef büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremler yaşıyoruz. Mevcut bilimsel tekniklerle depremin nerede ve ne zaman olacağını önceden bilemiyoruz. Depremi önleyemeyiz fakat depreme dayanıklı yapılar inşa ederek yani yapı stoğumuzu; kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla güçlendirerek ve toplumu depreme karşı bilinçlendirerek depremin zararlarını azaltabiliriz." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir Seminerde, beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilmesi ve bakımı ile ilgili bilgiler vererek "Günümüzde beton alıcısı sadece basınç dayanımını ve işlenebilirliği değil betonun daha ileri düzey teknik özelliklerini bildirerek hazır beton talebinde bulunabilir." dedi.

Betonun üretim aşamasından şantiyelerde kullanımına kadar kalite denetimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren Selçuk Uçar, kentsel dönüşüm mevzuatıyla gündeme gelen mevcut yapılardaki beton kalitesinin ölçümü konularına değindi. Konuşmasında Kalite Güvence Sisteminin önemine vurgu yapan Selçuk Uçar, "Beton kalitesindeki en önemli unsur, beton üretim yerinin ve sisteminin uygun olmasıdır. Bu nedenle beton alırken, betonun KGS denetiminden geçmiş olması aranmalıdır." dedi.

THBB'nin 2017 yılı programı dâhilinde İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Bodrum'da düzenlediği "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri", Türkiye genelinde farklı illerimizde gerçekleştirilmeye devam edecek.