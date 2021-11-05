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Beton santrali işçisi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beton santrali işçisi ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir beton santrali işçisi, çalıştığı şantiyede ölmüş halde bulundu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir beton santrali işçisi, çalıştığı şantiyede ölmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi'ndeki bir beton santralinde çalışan Adem Bilir'i (28) çalıştığı yerde göremeyen mesai arkadaşları, onu aramaya koyuldu. Çalışma arkadaşları 28 yaşındaki genci santralin çakıl havuzunda hareketsiz halde buldu. Arkadaşları tarafından düştüğü çakıl havuzundan çıkartılan Adem Bilir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılan Adem Bilir'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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