Beton parke makinesinin altında kalan işçi öldü

13.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:28

Ereğli ilçesinde temizlediği beton parke makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Belen Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında çalışan 5 çocuk babası Fikret Enteş (56), temizlik yaptığı sırada beton parke makinesinin aniden çalışması sonucu aracın altında kaldı.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Enteş'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA