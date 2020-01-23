Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

23.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:38
Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisi istikametindeki yan yolda Yılmaz Tanrıverdi'nin kullandığı 34 KF 6145 beton mikseri ile Ercan Deniz idaresindeki 34 TD 8962 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yan yol Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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