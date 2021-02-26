Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
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Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

26.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:16
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

KARAMAN'da, minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, sürücülerden birinin alkollü, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.

KARAMAN'da, minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, sürücülerden birinin alkollü, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Siyahser Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Akif Çelik yönetimindeki 23 EF 349 plakalı beton mikseri, Ali İhsan Ateş yönetimindeki 70 AJ 375 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ancak minibüs sürücüsü Ateş'in 1,37 promil alkollü, diğer sürücü Çelik'in de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis merkezine götürülen sürücülerden Ateş'e, 'alkollü araç kullanmak' suçundan bin 340 lira, Çelik'e de 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 699 lira para cezası uygulandı.Soruşturma sürüyor. 

 


Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı; sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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