Beton mikseriyle çarpışan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde beton mikseri ile çarpışan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 6309. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki 31 AET 349 plakalı beton mikseri ile Mevlüt O. (50) idaresindeki 50 AZ 412 plakalı Volkswagen marka ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisine sıkışan Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser şoförü M.D. polis tarafından karakola götürülürken, Mevlüt O.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ