Beton mikseriyle çarpışan bisikletteki 2 çocuk yaralandı

Beton mikseriyle çarpışan bisikletteki 2 çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

01.10.2019 19:16
Beton mikseriyle çarpışan bisikletteki 2 çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolu Tosköy kavşağında, M.Ş. (43) yönetimindeki 06 DL 6342 plakalı beton mikseri, Ali Ceylan'ın (12) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, Ceylan (12) ile yanındaki Sefa Baysal (12) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş, ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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