Beton mikseriyle çarpışan bisikletteki 2 çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Samsun-Sinop kara yolu Tosköy kavşağında, M.Ş. (43) yönetimindeki 06 DL 6342 plakalı beton mikseri, Ali Ceylan'ın (12) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada, Ceylan (12) ile yanındaki Sefa Baysal (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ş, ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.