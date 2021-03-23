Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
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Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

23.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:15

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı Yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı Osmaniye'de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

Yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Fakıuşağı köprüsü civarında meydana geldi. İbrahim Kurt yönetimindeki 31 TF 382 plakalı beton mikseri sağ şeritten sol şeride geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACH 985 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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