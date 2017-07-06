Beton Mikserinin Çarptığı Kadın Öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, beton mikserinin çarptığı 67 yaşındaki Sultan Özen öldü.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, beton mikserinin çarptığı 67 yaşındaki Sultan Özen öldü.
Kaza Uzunçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan Özen, yol kenarında park halindeyken hareket eden 40 yaşındaki Mustafa C.'nin kullandığı 34 SK 0381 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Özen, hayatını kaybetti. Polis, sürücü Mursafa C.'yi gözaltına alırken soruşturma sürdürülüyor.
- Zonguldak