Beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu yaşamını yitirdi.

Beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:54

Samsun'un Atakum ilçesinde, beton mikserinin çarptığı 7 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu yaşamını yitirdi.

Abdullah Gül Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna, Kemal Binbir'in kullandığı 55 K 4538 plakalı beton mikseri çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gündüzoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Naz Gündüzoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Binbir ise polis ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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