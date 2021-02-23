Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi
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Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi

23.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:49
Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Elif Özlek yaralandı, yanındaki 4 yaşındaki kızı Zeynep Meryem Özlek ise yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Elif Özlek yaralandı, yanındaki 4 yaşındaki kızı Zeynep Meryem Özlek ise yaşamını yitirdi.  Minik Zeynep Meryem, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Özlek ve kızı Zeynep Meryem'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Elif Özlek kısa sürede taburcu olurken, kızı Zeynep Meryem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Minik Zeynep için bugün ikindide Mehmet Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zeynep'in annesi Elif, babası Ersin Özlek ve yakınları katıldı. Zeynep Meryem kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.


- Kocaeli
Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi
Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi
Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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