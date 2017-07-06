Beton Mikserinin Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayata Tutunamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza ilçeye bağlı Uzunçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sultan Özen (67) karşı yönden gelen otomobilden kaçmaya çalışırken park halindeki Mustafa C. (40) idaresindeki 34 SK 0381 plakalı beton mikserinin yanında beklemeye başladı. Aniden hareket eden beton mikserinin ayaklarının üzerinden geçtiği yaşlı kadın feci şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan yaşlı kadının durumunun ağır olması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 çocuk annesi Sultan Özen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beton mikserinin sürücüsü Mustafa C. Polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi Armutlucuma'ya bağlı Yukarıhocalar Köyü'nde İkindi Namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.



Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK