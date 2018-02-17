Beton Mikserinin Altında Kalan Bekçi Hayatını Kaybetti
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Beton Mikserinin Altında Kalan Bekçi Hayatını Kaybetti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde beton mikserinin altında kalan inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

Beton Mikserinin Altında Kalan Bekçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde beton mikserinin altında kalan inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan Kültür Merkezi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y.'nin kullandığı 55 AKF 59 plakalı beton mikseri geri geri gelirken Kültür Merkezi inşaatında bekçi olarak çalışan Göksel Özçelik(47) isimli şahsa çarptı. Mikserin altında kalan inşaat bekçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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