Son dakika haberi: Beton mikserini takip eden polis ekibi, kaçak inşaata suçüstü yaptı

Son dakika haber: MUĞLA'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için beton mikserlerini takibe alan polis ekipleri, Bodrum Yalıkavak'ta kaçak inşa edilen yazlık siteye suçüstü yaptı.

MUĞLA'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için beton mikserlerini takibe alan polis ekipleri, Bodrum Yalıkavak'ta kaçak inşa edilen yazlık siteye suçüstü yaptı. İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verilirken, firma yetkilisi hakkında 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan işlem yapıldı.

Muğla Valiliği, kaçak yapılaşmayla mücadele için İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm polis ekiplerine beton mikserlerini takibe alma talimatı verdi. Böylelikle kaçak binaların anında tespit edilip, inşaatların durdurulması amaçlandı.

Bugün de Bodrum Yalıkavak'da bir polis ekibi, seyir halindeki beton mikserini takibe aldı. Beton mikseri, yazlık site inşaatına girdi. Peşinden inşaat alanına giren polis ekibi de sitenin kaçak olduğunu belirledi. İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verildi.

İnşaat firmasının adı açıklanmayan yetkilisi ise emniyete götürüldü. Yetkili hakkında 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan işlem yapıldı.Öte yandan kaçak inşaatlara beton taşıyan mikser sürücülerine, belediye encümen kararıyla ceza uygulanacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ--------------------

-Ekiplerin takibinden ve inşaattan görüntüler

HABER: Müslim SARIYAR/Selçuk AKBAŞ/MUĞLA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı