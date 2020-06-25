Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı
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Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı

- Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı Gaziantep polisi 2 tırın beton mikserinde gizlenmiş 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

25.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:35

- Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep polisi 2 tırın beton mikserinde gizlenmiş 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde iki tırda yapılan aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlanıldı.

Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kaynak: İHA

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