Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı Gaziantep polisi 2 tırın beton mikserinde gizlenmiş 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep polisi 2 tırın beton mikserinde gizlenmiş 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde iki tırda yapılan aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA