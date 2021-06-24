Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.

Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi. Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi. Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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