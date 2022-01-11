Beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atlayarak kurtuldu - Haberler
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Beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atlayarak kurtuldu

Beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atlayarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atlayarak kurtuldu Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri devrildi, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

RİZE (İHA) - Beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atlayarak kurtuldu

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri devrildi, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza ilçeye bağlı İkiz mahallesinde meydana geldi. 52 TB 356 plakalı beton mikseri köye doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun yan kısmında ki uçurumdan aşağıya devrildi. Aracın sürücüsü araç devrilirken son anda kapıyı açarak kendisini dışarıya atarak kurtula bildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi.

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