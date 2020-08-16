Beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı
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Beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

16.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:57

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlhami Topal idaresindeki 23 HV 647 plakalı beton mikseri, Haftasar köyü yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Topal, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, Topal'ın köyde bulanan bir inşaata mikserle beton harcı götürürken meydana geldiği öğrenildi.

Beton mikseri, içerisindeki harcın boşaltılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırılmak suretiyle şarampolden çıkarıldı.

Beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: AA

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