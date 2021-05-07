BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
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BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de, sapağa süratli giren sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi.

Kağıthane'de, sapağa süratli giren sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken, mazot dökülmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun açılmasını bekleyen otobüs yolcuları, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Beşiktaş-Levent sapağına süratli bir şekilde giren 34 AR 9137 plakalı kamyon mikserinin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser önce demir bariyere ardından varyant ayağına çarparak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü çevreden yetişen diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası mikserden mazot dökülürken, kayganlaşan zeminde başka kaza yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı. Sapak girişinde trafik yoğunluğu yaşanırken, güzergahı kullanan İETT otobüslerindeki yolcular yolun açılmasını bekledi. Bir süre otobüs içinde bekleyen yolcular daha sonra araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Belediye çalışanlarınca yola kum dökülmesinin ardından, bekleyen araçlara kontrollü geçiş izni verildi.

BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
BETON MİKSERİ SAPAKTA DEVRİLDİ, OTOBÜS YOLCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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