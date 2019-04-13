Beton mikseri otomobili altına aldı: 5 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Karayolu Sıcak Çerkez mevkisinde meydana geldi. Kazada; Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan B.Y. yönetimindeki 06 DY 917 plakalı beton mikseri manevra yapınca aynı istikamette gitmekte olan B.Ö. yönetiminde ki 60 YC 724 plakalı otomobili altına aldı. Otomobil hurdaya döndü. Otomobilin içerisinde bulunan aynı aileden B.Ö., F.Ö., T.Ö. F.Ö. ve beton mikserinin sürücüsü B.Y. yaralandılar. Yaralılar Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA