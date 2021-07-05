Beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı

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Beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı

Beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Söke'de meydana gelen kazada, beton mikseri ile belediyeye ait kamyon çarpıştı.

Söke'de meydana gelen kazada, beton mikseri ile belediyeye ait kamyon çarpıştı. Söke-Milas Karayolu üzeri Söktaş fabrikası önünde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Hayri F. yönetimindeki 09 JF 315 plakalı beton mikseri, Kemal E. yönetimindeki 09 L 0644 plakalı Kuşadası Belediyesi'ne ait kamyona kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada beton mikserin sürücüsü Hayri F. olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenildi. - AYDIN

Beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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