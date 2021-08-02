Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
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Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araziye beton dökümü için gelen beton mikseri devrildi.

Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi

Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araziye beton dökümü için gelen beton mikseri devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye beton dökümü için gelen bir beton mikseri, arazide yan yatmaya başladı. Bu esnada çevredekiler aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da çabası yetersiz kalınca beton mikseri devrildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kaza esnasında yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Görüntülerde; beton mikserinin yan yatmaya başladığı anlar ve vatandaşların devrilmemesi için gösterdiği mücadele yer aldı.

Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi
Mücadele yetersiz kaldı, beton mikseri böyle devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

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