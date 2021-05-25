Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
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Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeki N.K. İdaresindeki 11 EK 911 plakalı beton mikseri ile Ahmetler Köyü yolundan ana yola çıkan M. B. İdaresindeki 16 BCU 27 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü M. B. ve yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde bulunan devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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