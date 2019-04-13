Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçenin Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat yönüne giden Bayram Ölmez yönetimindeki 60 YC 724 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve iddiaya göre dönüş yapmaya çalışan Bilgin Yıldız (41) yönetimindeki 06 DY 9716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada sürücü Ölmez ile aynı aileden Türkan (47), Fethanet (9) ve Fahri Ölmez otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sonrası yaralılar otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan Türkan Ölmez ile Fethanet Ölmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sürücü Bayram Ölmez ile Fahri Ölmez ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Türkan ile Fethanet Ölmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Sivas

Kaynak: DHA