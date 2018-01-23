Beton Mikseri ile Kar Küreme Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
Tokat-Sivas karayolundan görüntüler Kaza yeri görüntüsü Araçlardan görüntü Tokat'ta kar küreme aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat-Sivas karayolundan görüntüler
Kaza yeri görüntüsü
Araçlardan görüntü Tokat'ta kar küreme aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidi yakınlarında Ahmet Ayberk (60) yönetimindeki 38 JE 194 plakalı beton mikseri ile Bilal Yılmaz'ın (40) kullandığı, Karayolları Şube Müdürlüğü için çalışan yüklenici firmaya ait kar küreme aracı çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kar küreme aracında bulunan işçi Erdal Ağca (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.