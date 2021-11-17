Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel
Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde beton mikseri ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Sertan Çetin yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde beton mikseri ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Sertan Çetin yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silvan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Silvan'dan Diyarbakır yönüne giden Musa Aykut yönetimindeki 21 ABE 824 plakalı beton mikseri, sola manevra yaptığı sırada aynı yöne giden Sertan Çetin yönetimindeki 14 ES 149 otomobille çarpıştı. Savrulup takla atan otomobilin sürücüsü Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sertan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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