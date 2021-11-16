Beton mikseri ile çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Uysal (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseri, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağında Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İsmail Odabaş idaresindeki 35 TBA 69 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafık akışı durdu. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri hafif ticari araçta sıkışan sürücü İsmail Odabaş'ı yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Hafif ticari araçta yaralanan sürücü ve yolcu konumundaki Fatma Ercüment yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ' İDDİASI

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, beton mikserinin kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi. Beton mikseri sürücü Selahattin Uysal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.