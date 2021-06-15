Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük-Yenice karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

Karabük-Yenice karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada ezilen mikserin kabininde sıkışan sürücü ise havalandırma camından çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Yenice karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sadi Çiftçi (47) idaresindeki 78 DD 302 plakalı beton mikseri yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatarak kayaya çarptı. Bu sırada devrilen mikserin sürücü Çiftçi, çarpmanın etkisi ile ezilen kabin içinde sıkıştı. Kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtulan sürücü, kabinin havalandırma camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, beton yüklü mikserin kovası kepçe yardımı ile çekiciden kurtarıldıktan sonra vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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