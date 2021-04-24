BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI
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BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Karabağlar-Konak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Ö.(48) idaresindeki 35 U 6569 plakalı beton mikseri yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlandırılmış alana çarptı ardından çarpmanın etkisiyle yan devrildi. Kazada Şükrü Ö. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükrü Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıldı. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle devrilen ağaçlar itfaiye yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı beton mikserinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI
BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI
BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI
BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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