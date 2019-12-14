Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:12
Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar Büyükkalecik yolu üzeri 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametinden Büyükkalecik kasabasına doğru seyir halinde bulunan Mustafa A.(1977) yönetimindeki 34 BAJ 430 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu beton mikser aracı şoförü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Mustafa A. ilk müdahaleyi yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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