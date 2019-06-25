Beton mikseri, çöken köprüde askıda kaldı

Beton mikseri, çöken köprüde askıda kaldı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde eski köprü, üzerinden beton mikseri geçerken çöktü.

Beton mikseri, çöken köprüde askıda kaldı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde eski köprü, üzerinden beton mikseri geçerken çöktü. Köprüde asılı kalan beton mikserinin sürücüsü, kurtarıldı.
Bahçeli Mahallesi Mezarlık mevkiinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 5784 plakalı beton yüklü mikser, stabilize yol üzerindeki eski köprüden geçmek istedi. Ancak mikserin ağırlığına dayanamayan köprünün bir kısmı çöktü. Beton mikseri, köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, ön tarafı askıda kalan mikserde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Beton mikseri de itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.


- Kırıkkale

Kaynak: DHA
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