Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
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Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi.

Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
03.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:43

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada şoför Nail D. (47), yaralandı.

Kaza, Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Nail D., yönetimindeki 27 AFR 178 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolu ulaşıma kapatan beton mikseri ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: DHA

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