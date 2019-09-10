Beton kirişleri taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Beton kirişleri taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Ankara'da dorsesinde beton kirişler bulunan bir tır girdiği virajda devrilerek yan yattı.

10.09.2019 17:26
Beton kirişleri taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Ankara'da dorsesinde beton kirişler bulunan bir tır girdiği virajda devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan araç şoförü Ömer Ö. hastaneye kaldırıldı.


Başkentte Çevre Yolu Gölbaşı girişinde bulunan keskin virajda 06 PP 153 plakalı tır devrilerek yan yattı. Kazaya gören diğer araç sürücüleri hemen 112 sağlık görevlileri ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri şoför Ömer Ö.'ye ilk müdahalede bulundu. Kazanın neden meydana geldiği bilinmezken tır şoförü Ömer Ö. hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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