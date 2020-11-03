Beton firmalarına denetim
03.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:02
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki beton firmalarının yıllık çalışma izin belgeleri incelendi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki beton firmalarının yıllık çalışma izin belgeleri incelendi.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren beton firmalarının yıllık çalışma izin belgelerinin gerekli denetimleri yapılmıştır. Denetimler sonucunda eksikliği olanlara ruhsat verilmemektedir. Ayrıca eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulanmaya devam edilecektir" ifadesine ver verildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı