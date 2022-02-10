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Beton fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beton fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iş kazası geçirerek yüksekten düşen talihsiz işçi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iş kazası geçirerek yüksekten düşen talihsiz işçi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir beton fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalıştığı esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen Ahmet B. (50) yaralanarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şehir Hastanesi, İş Kazası, Tekirdağ, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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