Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Veli Şentürk (48), yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Veli Şentürk (48), yaralandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Bozdoğan- Nazilli karayolunda meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli yönüne giden Veli Şentürk, 31 SR 716 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Şentürk yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Şentürk tedaviye alındı. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA