Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu

Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada, sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ortaca- Dalyan kara yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan Mmahallesi yönüne seyir halinde olan 42 B 0838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemaliye Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.G. ve arkadaşı A.A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu
Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu
Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Müge Anlı İlker Kaleli Şevval Şahin
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 18:28:33. #1.15#

title